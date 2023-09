Storm på græsk ferieø sender danske gæster hjem før tid

- Al flytrafik på Skiathos blev indstillet i går (tirsdag. red), og vejene til og fra lufthavnen blev spærret. Så de måtte blive dernede, og vi arbejdede på at finde overnatning til dem, siger hun.

Det er ikke unormalt med lidt regn i området på denne tid af året, fortæller hun.

- Men det er usædvanligt, at der kommer så store mængder. Der er hoteller og veje, der er ret medtagede, strømsvigt, torden og masser af regn.

Spies har arrangeret, at et fly i stedet letter fra Skiathos onsdag aften. Om bord vil være alle de gæster, der skulle have været hjemme tirsdag.