Ukraine: Russisk angreb mod marked har dræbt mindst 17

Et russisk angreb mod et marked i det østlige Ukraine har onsdag dræbt mindst 17 personer - herunder et barn. Adskillige er blevet såret.

Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kalder angrebet bevidst og ”uhyrligt”.

- Et almindeligt marked. Et apotek. Mennesker, som ikke gjorde noget galt. Mange sårede, udtaler Zelenskyj på sociale medier ifølge AFP.