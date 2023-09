Dna-beviser renser voldtægtsdømt næsten fem årtier efter dom

En ældre herre fra USA er med dna-beviser blevet renset for en voldtægt, som han ellers blev dømt for at have begået i midten af 1970’erne, oplyser amerikanske myndigheder tirsdag.

Leonard Mack fra USA, som i dag er 72 år gammel, har levet langt størstedelen af sit voksenliv som dømt voldtægtsforbryder, efter at en domstol i midten af 1970’erne fandt det bevist, at han voldtog en teenagepige i 1975.