De seneste dage og uger er flere russiske byer blevet ramt af sværme af droner langt fra Ukraines grænser. Blandt andet byen Pskov, 600 km fra Ukraine, hvor fire militære transportfly blev ramt på en luftbase.

Flere militæranalytikere vurderer, at Ukraine har taget en ny taktik i brug, hvor målet er at sprede Ruslands luftforsvar tyndt og tvinge den militære ledelse i Moskva til at vælge, om den vil bruge ressourcer på at forsvare egne baser inden for landets grænser.