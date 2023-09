Oliebosser nægter skyld i svensk retssag om krigsforbrydelser i Sudan

To år senere indledte Sudans militær med hjælp fra en regimetro milits en offensiv for at tage kontrol over området, lyder det fra anklager Henrik Attorps ifølge nyhedsbureauet TT.

Og fra 1999 til 2003 skal Lundin Oil-cheferne ifølge anklagen have gjort sig medskyldige i krigsforbrydelser, mens civile blev udsat for luftbombardementer og angreb fra landjorden.

Anklagen er, at de aftaler og krav, der blev stillet til Sudan, indebar, at militæret skulle skabe forudsætninger for, at Lundin Oil kunne operere i de oprørskontrollerede områder.