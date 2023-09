Erdogan er klar til at diskutere kornaftale med FN's Guterres

Erdogan var mandag på besøg hos Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Her diskuterede de den kornaftale, der sidste sommer blev indgået mellem Ukraine og Rusland. Aftalen, som Tyrkiet og FN var med til at forhandle på plads, sikrede eksport af korn via Sortehavet.

Aftalen faldt dog til jorden, da Rusland trak sig i juli i år.

Rusland kræver blandt andet, at Ruslands statslige landbrugsbank skal have lov til at benytte sig af det internationale betalingssystem Swift.

FN har delvist åbnet for, at det kan muliggøres, siger Erdogan.