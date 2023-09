Ifølge hende kan man ikke afvise, at myndighederne bevidst har lækket oplysninger om mødet.

Målet med den strategi skulle være at få Kim Jong-un til at aflyse mødet ved at vise, at man er bekendt med hans planer og tilstedeværelse under topmødet og på den måde lægge pres på den nordkoreanske leder, som er notorisk kendt for at være paranoid om sin sikkerhed.

»Det har givetvis været amerikanernes hensigt at offentliggøre deres viden om mødet mellem Putin og Kim Jong-un som en måde at forsøge at afspore det på,« siger hun til Jyllands-Posten.

Dårlige relationer

Der har tidligere været en våbenaftale mellem Nordkorea og Rusland, men et lignende samarbejde mellem de to lande er ikke noget, Camilla Tenna Nørup Sørensen ser som en afgørende faktor for udfaldet af krigen i Ukraine.