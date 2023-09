Menneskehandlere lokker cubanere til at gå i krig for Rusland

I hvert fald hvis man skal tro Cuba, hvis udenrigsministerium mandag oplyser, at man har afdækket et netværk af menneskehandlere, som arbejder på at lokke cubanere til krigen i Ukraine.

Pressemeddelelsen fra det caribiske land giver kun få detaljer, men oplyser, at netværket har opereret i både Rusland og Cuba, som ligger mange tusinde kilometer fra hinanden.

- Indenrigsministeriet arbejder på at uskadeliggøre og opløse netværket af menneskehandlere, som opererer fra Rusland for at inkorporere cubanske statsborgere, der bor der, og endda nogle fra Cuba, i de militære styrker, som deltager i krigen i Ukraine, lyder det fra den cubanske regering.