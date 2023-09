Invasive arter er et større problem end hidtil antaget

Næsten 80 procent af invasive arters konsekvenser for naturen har også negative konsekvenser for mennesker, blandt andet ved at beskadige eller besværliggøre fødevareproduktion såsom fiskeri eller landbrug.

Tilsvarende er det 85 procent af de dokumenterede virkninger, der påvirker menneskers livskvalitet negativt.

Det sker eksempelvis gennem sundhedspåvirkninger. Herunder sygdomme som malaria, zika og vestnilfeber, som spredes af invasive fremmede myggearter.

- Med så mange store drivkræfter for forandring, forventes det, at stigningen i invasive fremmede arter og deres negative påvirkning sandsynligvis vil blive betydeligt større, siger Helen Roy, medformand for rapporten.

Den accelererende globale økonomi, intensiverede og udvidede ændringer i land- og havanvendelse samt demografiske ændringer vil sandsynligvis føre til stigninger i invasive fremmede arter over hele verden, står der i rapporten.