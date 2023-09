Putin: Ingen ny kornaftale så længe Vesten ikke opfylder russiske krav

Det kunne ikke kaldes den bedste optakt til et ellers vigtigt møde.

Natten før Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan mandag ankom til den russiske ferieby Sotji for at overtale Vladimir Putin til at genoplive den FN-støttede kornaftale med Ukraine, sendte Rusland en ny byge af droner afsted mod ukrainske havnefaciliteter.