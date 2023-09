Han skal stoppe korruptionen og føre Ukraine mod nye sejre. Begge dele er op ad bakke

På flere måder er det en uriaspost, da man udsætter sig for både at blive væltet af korruptionssager og ikke at være i stand til at vise nok fremgang på slagmarken.

Men den 41-årige Rustem Umerov, som Volodymyr Zelenskyj har udset sig til jobbet som ny forsvarsminister med den største rokade siden den russiske invasion i februar 2022 efter en stribe korruptionsskandaler, har trods alt mere end én stærk ting på cv’et.