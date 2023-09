Kvindelige journalister idømmes fængselsstraf efter uro i Iran

Den 22-årige Mahsa Amini blev ifølge hendes familie mishandlet til døde af politifolk, fordi hendes tørklæde ikke dækkede nok af hendes hår, da hun gik på gaden.

I Iran og andre dele af verden begyndte unge kvinder under demonstrationer efterfølgende at rive deres hovedtørklæder af og brænde dem. Det er en handling, der i Iran kan straffes med adskillige års fængsel.

Protesterne og uroen har ført til en udmelding om, at Irans moralpoliti skal afskaffes. Men erklæringen er ikke fulgt op med officielle meldinger eller konkrete handlinger, og den er blevet mødt med udbredt skepsis.

Moralpolitiet blev oprettet for at få iranere til at overholde islamisk lov, men det har ofte brugt vold for at håndhæve reglerne.