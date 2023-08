Putin og Erdogan skal diskutere krig og kornaftale i næste uge

Det russiske præsidentkontor har torsdag afvist, at fødevaremangel i Afrika har noget med Rusland at gøre. Det skriver Reuters.

Ifølge Dmitrij Peskov, talsmand for præsidentkontoret, er beskyldningerne ”fuldstændig ubegrundede, de er forkerte og et bevidst forsøg på at forvrænge virkeligheden”. Det siger han torsdag.

- Manglen på korn og mad på det afrikanske kontinent har ikke noget at gøre med vores land, tilføjer Peskov ifølge Reuters.

Ukraine og Rusland er to af verdens største eksportører af korn.

Krigen mellem de to lande har stået på i over halvandet år.