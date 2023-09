Fitnessinstruktøren vandt prinsessens hjerte

De to udviklede først et varmt venskab, siden et romantisk forhold.

Prins Daniel af Sverige, som han kaldes i dag, er i dag et populært medlem af den svenske kongefamilie, selv om han altså er født borgerlig.

Kronprinsessens far, kong Carl Gustaf, var efter sigende ikke begejstret over, at hans datter ville giftes med en borgerlig.

Victoria og Daniel tog da også tilløb i syv år, før de gjorde deres kærlighed officiel med en forlovelse. Det skete i februar 2009.

Selve frieriet fandt sted valentinsdag i naturen på Drottingholm, det svenske kongepars residens, hvor Victoria og Daniel har boet sammen siden 2007.