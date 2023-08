I ly af den mørke, russiske nattehimmel fløj et ukendt antal droner i nat sandsynligvis over grænsen fra Ukraine og dybt, dybt ind i Rusland for at angribe mindst seks mål. Værst, set med russiske briller, gik det i byen Pskov, 600 km fra Ukraines grænse, hvor fire militære transportfly blev ramt på en luftbase.

Nattens angreb er mere end blot endnu et komma i den efterhånden lange fortælling om Ruslands invasion af Ukraine. Det markerer ifølge militæranalytiker en markant ny ukrainsk taktik, som kan vise sig at give Rusland gevaldigt hovedpine.