Danmark deltager for første gang i EU-forsvarsinitiativ

Ministrene skal også drøfte den militære støtte til Ukraine.

Troels Lund Poulsen kalder det for ”en vigtig milepæl”, at Danmark nu er med i det første Pesco-projekt og dermed tager større ansvar for Europas sikkerhed.

- Det kan blandt andet bidrage til at skabe et højere niveau af cybersikkerhed blandt EU-landene og vores partnere.

- I Danmark er vi dygtige til cyber. Derfor giver det god mening, siger han.

Danmark har tidligere ikke kunnet deltage i EU-forsvarsinitiativet Pesco på grund af forsvarsforbeholdet.