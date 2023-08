1300 skoler i Ukraine er blevet ødelagt under krigen

Mere end 1300 skoler i de regeringskontrollerede dele af Ukraine er blevet ødelagt siden Ruslands invasion af landet i februar 2022.

Samtidig er en række andre skoler blevet slemt beskadiget.

Det oplyser organisationen Unicef.

Det har medført, at skolegangen for omkring to tredjedele af børn i skolealderen i de berørte områder er blevet påvirket. Eksempelvis at de ikke går i skole hver dag.