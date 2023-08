Her formodes hun at være kommet i kontakt med resterne af en pythons afføring, hvor ormen er blevet udledt igennem.

Hun oplevede efterfølgende mavesmerter, diarré, feber og en vedholdende tør hoste. Derudover var hendes symptomer glemsomhed og depressive tendenser.

På baggrund af dette foretog læger en MR-scanning, hvor rundormen blev opdaget.

Ifølge Sanjaya Senanayake viser sagen faren ved, at sygdomme og infektioner overføres fra dyr til mennesker.

Dette er der ifølge forskeren kommet en større risiko for, da levestederne for de to i stigende grad overlapper.

Den australske kvinde er stadig under overvågning af specialister i infektionssygdomme og hjerneforskning.