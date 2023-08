Israelsk ministers skænderi med amerikansk supermodel vækker opsigt

Israels nationale sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, har beskyldt den amerikanske supermodel Bella Hadid for at få ham til at »fremstå racistisk og ond«.

I et interview i sidste uge på Israels Kanal 12 sagde Itamar Ben-Gvir, at hans og andre jødiske bosætteres ret til at rejse og leve sikkert på den besatte Vestbred vejer tungere end palæstinensernes.