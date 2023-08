Valgkomité har blåstemplet Guatemalas nye præsident

Guatemalas øverste valgkomité har endeligt godkendt Bernardo Arevalos sejr ved præsidentvalget i det sydamerikanske land.

Det meddeler valgkomitéen på et pressemøde, skriver Reuters.

Bekræftelsen af Arevalos sejr kommer, efter at det har været fremme, at anklagemyndigheden i Guatemala har truet med at hindre Arevalos parti, Semilla, i at stille op ved valget.