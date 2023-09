Et liv med livvagter på slæb

Det kan have en pris at være kritisk over for islam og så stå ved det offentligt.

Det ved hollænderen Geert Wilders noget om, og det har han vidst i mange år.

Wilders, leder af Frihedspartiet, har i årevis levet under politibeskyttelse, og det er ikke sådan, at truslerne klinger af, som tiden går.

I foråret skrev netavisen dutchnews.nl, at antallet af trusler mod politikere i Holland steg dramatisk i 2022.