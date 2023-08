Trump hiver med forbryderfoto millioner ind til sin præsidentkampagne

På tre uger – en periode, der falder sammen med tiltaler mod ham i sager relateret til hans påstande om valgsvindel – har Trump rejst næsten 140 mio. kr.

Det er mere end halvdelen af, hvad Trump hidtil havde rejst til sin kampagne i løbet af de første syv måneder af den, skriver Politico.

Sent søndag aften dansk tid takkede Steven Cheung amerikanske medier, som Trump har et broget forhold til, for at bringe forbryderfotoet af Trump igen og igen:

»Tak til MSNBC, CNN, Fox News, New York Times, Washington Post og alle andre medier for at vise præsident Trumps forbryderfoto.«

»Kampagnen slår rekorder for pengeindsamling, og det store forspring i meningsmålinger fortsætter med at stige. Vær venlige at fortsætte med at vise det,« skriver han på X.

I opslaget har han også lagt billedet op – endda i god kvalitet, som han bemærker, så det er klar til at downloade og bruge af andre.

Erklæringer fra Trump

Forbryderfotoet virker til at være en central del af Trumps præsidentkampagne.

På sin hjemmeside ses den vrede Trump på forbryderfotoet, som er ledsaget af et besked fra ekspræsidenten:

»Jeg blev anholdt uden at have begået nogen forbrydelse.«

»Jeg vil aldrig give op. Vores mission er at redde Amerika.«

»Hvis du kan, så giv venligst et bidrag for at få uærlige Joe Biden væk fra Det Hvide Hus og for at redde Amerika under dette mørke kapitel i vores nations historie.«