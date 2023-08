Argentinere får 730 kroner for at tackle inflation på 115 procent

Samtidig bliver folk på arbejdsmarkedet tildelt lån for i alt 400 millioner pesos, mens selvstændige tilbydes skattefritagelse det næste halve år.

Tiltaget kommer to uger efter, at regeringen devaluerede landets valuta med 20 procent, hvilket har yderligere bidraget til inflationen, der i forvejen havde ramt 115 procent.

At devaluere en valuta betyder at nedskrive værdien af den over for andre landes valutaer.

Det sker typisk for at forbedre konkurrencedygtigheden for landets virksomheder, hvis varer dermed bliver billigere i udlandet og på den måde sparker gang i eksporten.