Budskabet var ikke til at tage fejl af, da Jyllands-Postens Ukraine-korrespondent Thea Pedersen i maj talte med den fremtrædende ukrainske jagerpilot, der går - eller gik - under navnet ”Juice”:

»Vi kan miste vores uafhængighed og vores land, hvis vi bare bliver ved at vente. Det er derfor, vi bliver nødt til at kæmpe, og derfor vi ønsker, at I giver os værktøjerne til at kunne gøre det,« lød det i en direkte opfordring til, at Danmark donerede F-16-kampfly til Ukraine.