Rusland: F-16-fly viser Vestens voksende indblanding

Hun siger videre, at det ”nynazistiske regime”, som Rusland kalder Ukraines ledelse, prøver at distrahere ”de vestlige sponsorer fra de problemer, som Ukraine har ved fronten”, herunder den fejlslagne såkaldte offensiv,” ved at angribe civile faciliteter i Rusland.

Talskvinden lægger ikke op til, at der er åbninger på vej, når det gælder mulighederne for at stoppe krigen.

Rusland kalder stadig krigen for en ”speciel militær operation”.

Og Ruslands mål er fortsat, siger hun ifølge Tass, at ”afmilitarisere og afnazificere” Ukraine og fjerne trusler mod Ruslands sikkerhed.

Rusland angreb Ukraine den 24. februar 2022 og erklærede dengang også, at Ukraine ledes af nynazister, der skal fjernes.