Det britiske forsvarsministerium uddyber, at det finder det sandsynligt, at Rusland mobiliserer de nødvendige styrker til det allerede inden for de næste to måneder.

»Det er en realistisk mulighed, at Rusland vil øge intensiteten af sin offensive indsats på Kupjansk-Lyman-aksen i løbet af de næste to måneder sandsynligvis med det formål at rykke vestpå til Oskil-floden og skabe en bufferzone omkring Luhansk,« skriver ministeriet i dets seneste forsvarsanalyse af krigen i Ukraine.