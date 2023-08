Niger giver fransk ambassadør 48 timer til at forlade landet

Nigers militærjunta har givet Frankrigs ambassadør 48 timer til at forlade landet.

Det oplyser landets udenrigsministerium fredag.

Beslutningen skyldes blandt andet, at Frankrigs ambassadør Sylvain Itte har afvist at deltage i et møde med landets udenrigsminister, melder ministeriet.

Ifølge Nigers udenrigsministerium har Frankrig også handlet imod Nigers interesser på andre områder. Ministeriet uddyber dog ikke, hvad det drejer sig om.