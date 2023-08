Troels Lund: Øget sandsynlighed for amerikansk F-16-donation

Og søndag blev det annonceret, at Danmark vil donere 19 F-16-kampfly til Ukraine, når piloternes træning er færdig.

Det har dog ikke ændret trusselsbilledet mod Danmark, slår Troels Lund Poulsen fast.

- Det er ikke sådan, at den her beslutning har gjort, at trusselsituationen mod Danmark som land kommer til at stige til et andet niveau.

- Men det er klart, at vi følger den her situation, i forhold til hvad russerne så siger. Men det er ikke sådan, at vi nu står i en situation, hvor Danmark er et bombemål, siger han.

Holland og Norge har ligeledes meddelt, at de vil donere kampfly til Ukraine.

- Jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at der potentielt kommer til at være flere lande, der kommer til at melde sig ind i hele spørgsmålet om at donere F-16-kampfly, siger den danske forsvarsminister.