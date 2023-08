FN: Hundredtusinder af børn er i fare for at dø i Sudan

- Denne virale konflikt - og den sult, sygdom og fordrivelse som følger - tuer nu med at opsluge hele lande, konstaterer han.

Sudans hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, har siden 15. april været i åben krig med den rivaliserende styrke, der ledes af hans tidligere næstkommanderende, Mohamed Hamdan Daglo.

Det sker, i en periode hvor Sudan ellers så ud til at være på vej mod et civilt styre efter mange års autoritær ledelse.

Den militære konflikt i landet har fået mere end 4,6 millioner mennesker til at flygte fra deres hjem ifølge FN, og et konservativt skøn er, at op mod 5000 mennesker er dræbt. Det rapporterer analysegruppen Armed Conflict Location and Event Data.