Maui sagsøger elselskab efter dødelige naturbrande

De ”alvorlige og katastrofale” tab på grund af naturbrandene ”kunne let have været undgået”, hvis forsyningsselskabet havde implementeret planen om at slukke for strømmen, lyder det fra amtet.

Hawaiian Electric har ikke umiddelbart kommenteret søgsmålet.

Søgsmålet et indgivet ved en delstatslig domstol og søger at få et uspecificeret beløb i erstatning til kompensation for amtets tab i brandene - herunder skader på bygninger og bekæmpelse af brandene.

Tidlige estimater tyder på, at blot en af brandene vil kostet amtet fem milliarder dollar - svarende til omkring 34,5 milliarder kroner.

En officiel og bekræftet årsag til brandene kendes endnu ikke. Men Hawaiian Electrics er blevet beskyldt for at være ansvarlig i adskillige søgsmål, der er blevet anlagt mod selskabet de seneste dage.