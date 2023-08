Løkke om mulig Prigozjin-død: Vi kan ikke føle nogen lettelse

Men ifølge lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, en grund til at ønske sig af med Wagner-lederen.

Det skyldes, at netop Prigozjin i juni stod i spidsen for et forsøg på at vælte Ruslands militærledelse.

Angrebet blev afblæst omkring 200 kilometer fra hovedstaden Moskva. Herefter blev der indgået en aftale om, at Prigozjin kunne gå i eksil i Belarus.

Det indgik også i aftalen, at Wagner-soldater, der havde deltaget i mytteriet, ikke ville blive retsforfulgt.

Wagner-gruppen har spillet en stor rolle i krigen i Ukraine. Her har Wagner-soldater blandt andet kæmpet i byen Bakhmut.

Men gruppen er også til stedet andre steder i verden. Den er blandt andet beskyldt for at begå krigsforbrydelser i Afrika og Syrien.