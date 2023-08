Ukraine melder om vellykket operation på det besatte Krim

I meddelelsen siges det videre, at ”statens flag igen vajede på det ukrainske Krim”. Men der gives ikke nærmere detaljer.

Rusland har ikke kommenteret oplysningen. Den kommer, samtidig med at ukrainerne fejrer landets nationaldag.

Præsident Volodymyr Zelenskyj svor onsdag at gøre ende på den russiske besættelse af Krim.

Ukraines hær oplyste onsdag, at den havde ødelagt et avanceret russisk raketsystem, S-400, på halvøen Tarkhankut. Det er på samme halvø, hvor den militære efterretningstjeneste siger, at den landsatte en styrke natten til torsdag.