27/08/2023 KL. 19:00

Løkke kom hjem fra Afrika med en løve på maven. Nu vil han gøre udenrigstjenesten til en bidsk tiger

Efter flere årtiers udsultning af Danmarks udenrigstjeneste lægger regeringen i sit finanslovsforslag op til at polstre den massivt økonomisk for bl.a. at kunne åbne nye ambassader. »Verden står og flammer,« lyder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) argument.