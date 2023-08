BRIKS vil udvide alliance med Iran og fem andre lande

Ruslands præsident, Vladimir Putin, der er ikke er i Sydafrika, men er med på en videoforbindelse, fordi han her er omfattet af en international anholdelsesordre for krigsforbrydelser, takker for Ramaphosas indsats med at invitere nye medlemmer.

Reuters citerer ham for at sige, at neoliberalisme er en trussel mod den nye verdensorden. Det er imod traditionelle værdier.

Ramaphosa siger, at de seks kandidatlande bliver en del af BRIKS-alliancen fra 1. januar 2024. Han fortæller, at 22 lande havde søgt om at blive nye medlemmer af alliancen, mens 40 har udtrykt deres interesse.

Kun et af de seks lande har fuldt demokratisk styre. De fire lande fra Mellemøsten er autoritære styrer.

Mohammad Jamshidi, der er rådgiver for Irans præsident, kalder det snarlige medlemskab af BRIKS for en triumf for det iranske diplomati.