Meldingen fra Wagner kommer, kort efter at russiske nyhedsbureauer skrev, at Prigozjin var på passagerlisten for et nedstyrtet privatfly nord for Moskva.

Wagner-gruppen oplyser onsdag aften, at grundlæggeren af Wagner-gruppen, Dmitrij Utkin, ligeledes meldes omkommet.

Klokken 20.33 skriver Wagner-gruppen, at man fortsat ”håber på det bedste”. Lidt senere - klokken 21.02 - lyder det, at gruppen fortsat ikke officielt har fået bekræftet, at Prigozjin og Utkin er døde.

I alt skal ti personer have mistet livet i flystyrtet, der skete nord for Moskva. Det drejer sig om syv passagerer og tre besætningsmedlemmer.