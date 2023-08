Wagner-lederen, den 62-årige Jevgenij Prigozjin, var om bord på et fly, der onsdag aften styrtede ned mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Det bekræfter russiske luftfartsmyndigheder onsdag aften omkring klokken 22.00 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands ministerium for katastrofehændelser har tidligere onsdag oplyst, at indledende undersøgelser viser, at alle ombordværende omkom.