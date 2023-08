Indisk fartøj har skrevet rumhistorie - er landet på Månens sydpol

Den kommer, fire år efter at Indien forsøgte at lande et tilsvarende ubemandet rumfartøj. Det blev knust ved landingen.

Det er mindre end en uge siden, at Rusland forgæves forsøgte at lande på Månens sydpol med et rumfartøj. Også det blev ødelagt ved landingen.

Indiens mission anses for værende meget vigtig for den fremtidige udforskning af Månen. Og meget vigtig for Indiens selvforståelse som en rummagt.

Inden landingen lød det fra Carla Filotica fra selskabet SpaceTec Partners, at det vil gøre det muligt for Indien at udforske, om der er vand i form af is på Månen. Og dette er meget vigtigt for opsamlingen af data og videnskaben om Månens geologi.