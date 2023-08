Rusland beskyldes for droneangreb på kornlagre i Ukraine

- En brand brød ud i varehusene og blev hurtigte inddæmmet. Brandfolk arbejder fortsat, skriver militæret onsdag morgen.

Odesa-regionen ligger i den sydvestlige del af Ukraine ud mod Sortehavet. Storbyen Odesa har en havn, som både før og under krigen i Ukraine har været anvendt til at udskibe korn.

En kornaftale mellem Rusland og Ukraine sikrede fra sommeren 2022 og cirka et år frem, at fragtskibe kunne sejle til og fra blandt andet Odesa uden at risikere at blive angrebet af Rusland.

Aftalen har Rusland dog valgt at træde ud af ved ikke at indvilge i en forlængelse af den.