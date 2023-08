Kloak-turister fundet druknede i Moskva

Alle otte personer, der søndag deltog i en guidet tur gennem kloaksystemer i Moskva, er fundet døde.

Det skriver NTB tirsdag.

Da gruppen, der dyrkede såkaldt ”ekstrem turisme”, søndag var nede i kloaksystemet, blev området ramt af usædvanligt voldsom regn.

Det fik vandet i kloakkerne til at stige så hurtigt, at personerne ikke nåede at komme op.