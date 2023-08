Rusland beskylder Ukraine for fire mislykkede droneangreb

Mandag måtte fly til og fra to lufthavne i Moskva kortvarigt omdirigeres på grund af to droneangreb. To personer kom ifølge Tass til skade, da stykker af den nedskudte drone faldt mod jorden.

I de seneste måneder har der været stadigt flere droneangreb i både grænseområdet nær Ukraine og i området omkring Moskva.

Flere gange har droneangreb været rettet mod Moskvas finansdistrikt.

I maj meddelte Rusland, at to ukrainske droner havde forsøgt at angribe Kreml, der er den russiske regeringsbygning.

Den ukrainske regering har ikke kommenteret beskyldningerne om, at Ukraine skulle stå bag angrebene. Men flere højtstående embedsmænd har udtrykt tilfredshed med dem.