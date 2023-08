Russisk bombefly ramt under droneangreb nær Sankt Petersborg

Et russisk bombefly er ved en luftbase syd for Sankt Petersborg mandag blevet ramt i forbindelse med et ukrainsk droneangreb.

Det skriver BBC.

Det russiske forsvarsministerium bekræfter, at et fly er beskadiget.

Ministeriet oplyser desuden, at russiske styrker har skudt dronen ned med håndvåben, lyder det i en erklæring fra ministeriet.