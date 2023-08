Ekstrem-turister druknet under tur i Moskvas kloakker

Fem personer er omkommet, og flere er meldt savnet, efter de deltog i en guidet tur gennem kloaksystemer i Ruslands hovedstad Moskva søndag.

Mens de var nede i kloaksystemet, blev området ramt af usædvanligt voldsom regn. Det fik vandet i kloakkerne til at stige så hurtigt, at personerne ikke nåede at komme op.