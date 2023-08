Britisk sygeplejerske får livstid for drab på babyer

Forbrydelserne blev begået på Countess of Chester Hospital i det nordvestlige England mellem juni 2015 og juni 2016.

Den 33-årige sygeplejerske var ikke selv mødt op ved domstolen i Manchester mandag, hvor hun blev idømt en livstidsstraf uden mulighed for tidlig løsladelse.

Dommeren, James Goss, lægger ved strafudmålingen vægt på, at det var nogle af de mest sårbare skabninger, Letby udså sig til sine ofre.

Nogle af de babyer, Letby er dømt for at have dræbt eller forsøgt at dræbe, var født for tidligt.