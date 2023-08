I den forbindelse fortalte den ukrainske præsident videre, at han stod foran flere møder om militære donationer med andre lande.

- I morgen kommer jeg til at have forhandlinger med andre lande, der støtter os i at levere det udstyr, der kræves for at vinde denne krig, sagde den ukrainske præsident ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Søndag vil statsminister Mette Frederiksen (S), vicestatsminister- og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen samt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mødes på Flyvestation Skrydstrup klokken 15.