Ud over billeder af selve skovbrandene er der taget billeder af civile, som står på rad og række, mens de betragter flammerne.

Myndighederne i British Columbia har allerede udstedt et forbud mod unødvendige rejser til de områder, som er ramt af skovbrande. Og det forbud omfatter turister, som kommer for at tage billeder af ilden.

Det påpeger provinsens minister for krisestyring, Bowinn Ma, som også deltager på pressemødet.

- Noget, vi bestemt ikke kan have på vejene, er mennesker, der tager billeder, stiger ud af deres biler og besøger områder med omfattende naturbrande, for så at være i vejen for vores mandskab, siger Bowinn Ma.

Ministeren siger videre, at det kan være nødvendigt at holde fly og helikoptere, der bruges til brandslukning, på jorden, hvis der er ukendte droner i luften.