Skovbrand på Tenerife sender 26.000 mennesker på flugt

26.000 personer er blevet tvunget til at flygte fra en skovbrand på spanske Tenerife, der er den største af De Kanariske Øer.

Det oplyser spanske beredskabstjenester lørdag.

- Foreløbige vurderinger viser, at over 26.000 personer menes at være blevet evakueret, lyder det på det sociale medie X - det tidligere Twitter.