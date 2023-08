FN fordømmer dødeligt angreb mod travl plads i ukrainsk by

- En plads, det polytekniske universitet, et teater. En almindelig lørdag, forvandlede Rusland til en dag med smerte og tab. Der er døde, der er sårede, skriver den ukrainske præsident.

Han har lagt en videooptagelse ud af pladsen, som viste smadrede biler og delvist ødelagte bygninger med hullede tage og knuste vinduer.

FN har fordømt lørdagens angreb mod Tjernihiv.

- Det er et afskyeligt angreb mod en central plads i en storby i morgentimerne, hvor folk går rundt. Nogle var på vej til kirke for at fejre en helligdag for mange ukrainere, siger Denise Brown, FN’s humanitære koordinator i Ukraine.