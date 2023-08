Zelenskyj skal søndag forhandle med lande om militære leverancer

Søndag vil Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj forhandle med lande, der støtter Ukraine i at levere det udstyr, der er nødvendigt for at vinde krigen mod Rusland.

Det siger han på et pressemøde i Sverige. Her har den ukrainske præsident indgået en ny samarbejdsaftale med den svenske statsminister Ulf Kristersson, og i den forbindelse appellerede Volodymyr Zelenskyj om at få det svenske kampfly Gripen.