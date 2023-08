USA-toprådgiver: Efter træning af ukrainere overføres F-16-fly

- Nemlig ved at USA, efter afslutningen af denne træning, vil være klar til i samråd med Kongressen at godkende tredjeparts overførsler af F-16-fly til Ukraine, siger han.

Sent torsdag aften kom der godt nyt til Ukraine.

Her hed det, at USA vil godkende, at danske og hollandske F-16-kampfly bliver sendt til Ukraine, når oplæringen af ukrainske piloter er gennemført.

Det fremgik af et brev, som USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, sendte til repræsentanter fra henholdsvis Danmark og Holland.