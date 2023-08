»Gud præsenterer os sjældent for et menneske med den styrke, arbejdsomhed, viden, erfaring og visionær lederevner og et godt, energisk helbred som med denne kandidat.«

Sådan falder ordene, når ngo’en Forever Associates Zimbabwe (FAZ) taler om Zimbabwes 80-årige præsident, Emmerson Mnangagwa, som lige nu kæmper for at blive genvalgt, når landets præsidentvalg finder sted onsdag.